De sterkste Amerikaanse renteverhoging sinds 2000 en toch reageren de beurzen positief. Een verdeelde Bank of England verhoogt de rente dan weer veel voorzichtiger, ondanks inflatie die oprukt tot boven de 10%. Het VBO stelt 'Horizon België 2030' voor, z'n economische droomscenario voor ons land. De keten van begrafenisondernemers Sereni is uitgeroepen tot 'Trends Gazelle'. Nog meer groei bij de Franse fintech-speler Alan, die opnieuw ruim 180 miljoen ophaalt en z'n gezondheidsapp voor ons demonstreert. Hoop voor de economische puinhoop Iran, als cynisch neveneffect van de oorlog in Oekraïne. In ons beursgesprek zit de topdag voor Argenx vooraan. De koers is als een raket omhoog geschoten. We kijken ook naar de kwartaalcijfers van AB InBev. De grootste brouwer ter wereld heeft meer bier verkocht en kan de hogere kosten vlot doorrekenen. En we kijken ook wat er aan de hand is met Zalando, dat z'n kwartaalomzet zowaar ziet terugvallen.