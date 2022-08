De Amerikaanse jobmarkt blijkt nog springlevend, ondanks de economische terugval. Daarmee groeit de inflatiedruk en meteen ook de kans op nog een forse renteverhoging. Staatsbank Belfius moet z'n kostengroei inperken en gaat zich daarom terugtrekken als sponsor van Anderlecht en Club Brugge. Bpost verrast dan weer met sterker dan verwachte cijfers, dankzij z'n Amerikaanse dochter Radial. Lapauw kan de productie van z'n industriële was- en strijkmachines na de coronadip verderzetten dankzij een flinke kapitaalinjectie. En we trekken naar de Zwitserse Alpen waar ze een stuwmeer gaan inzetten als reuzebatterij. Met onze beursanalist Philippe Gijsels tenslotte, bespreken we het wankele marktsentiment aan de hand van drie glazen.