Z-Nieuws 05/10/18: Northwester 2 krijgt de krachtigste windturbines ter wereld

700 miljoen opgehaald voor state-of-the-art windmolenpark / Flanders Make investeert 5 miljoen in industriële toptechnologie / Nieuwe regels voor "zachte landingsbanen" voor 60-plussers / Boekensector mist de Nobelprijs Literatuur / Umicore zet de deuren op voor jongeren / Beursgesprek: boeiende tijden op de markten, citaat van de dag: "It comes and goes in waves, it always does".