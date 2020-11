Joe Biden op weg naar Witte Huis, financiële markten opgelucht / Bank of England pompt extra miljarden in wegkwijnende economie / Brussels Airlines heeft z'n staatsteun nog niet moeten aanboren, dankzij "cashpositieve" vluchten / ERA wil Franstalig België veroveren / China wil importmarkt opblazen tot 22.000 miljard dollar / LolaLiza vs.Zalando: "If you can't beat them, join them" / Mode Unie wil "shoppen op afspraak" vanaf 1 december / Beursgesprek: de coronarapporten van Solvay, ArcelorMittal en Alibaba