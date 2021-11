We lichten het Vlaamse klimaatplan voor u door. Leveren de bedrijven een billijke bijdrage aan de CO2-reductie en wat had beter gekund in het plan? Is de versnelde elektrificatie van het wagenpark haalbaar? Volstaan de energienormen voor verkochte woningen en zal de bouwsector kunnen volgen? En kunnen we onze landbouw wel klimaatvriendelijker maken zonder de veestapel af te bouwen? We zochten het voor u uit. / Colruyt zet de schouders onder CO2-vriendelijke landbouwinnovatie met de ontwikkeling van Vlaamse gember / Beursgesprek: alweer positieve beursweek, aangevuurd door de Amerikaanse en Britse centrale bankiers - Franse beurs op recordkoers