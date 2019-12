"Best App of 2019" komt uit Gent / Janssen Pharmaceutica start z'n diepe geothermieboringen / DFDS zet megavrachtferry in tussen Gent en Göteborg / Koffiegruis van McDonald's krijgt tweede leven bij Ford / Foie gras wordt ethisch dankzij biotech / Beursgesprek: koersdoelverhoging voor Sipef en Aedifica verhoogt het bod op z'n Finse doelwit