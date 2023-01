Het VBO waarschuwt voor een tsunami van kostenstijgingen. VBO-hoofdeconoom Edward Roosens bespreekt in de studio de conjunctuurverwachtingen. De vastgoedmarkt in Vlaanderen is aan het afkoelen. Het totale elektriciteitsverbruik in ons land is met 3.3 procent gedaald. Door de krapte op de arbeidsmarkt gaan bedrijven ook over de landsgrenzen op zoek naar werknemers: we gaan langs bij Beyers Koffie, waar 9 operatoren in het buitenland werden gerecruteerd. Eén van onze Belgische bedrijven op de internationale CES-technologiebeurs in Texas is de scale-up Nobi. Het bedrijf presenteert er zijn nieuwste generatie slimme lampen. Philippe Gijsels blikt terug én vooruit op de internationale markten.