Z-Nieuws 06/02/19: Europese Commissie verbiedt Frans-Duitse treinfusie

Koen Van den Heuvel volgt minister Schauvliege op / Bouwsector lanceert bouwbudget om huizen energiezuiniger te maken / Veiling 5G-frequenties op de lange baan / ING België trekt winst op / BNP Paribas gaat meer besparen dan gepland / Unizo stapt naar inspectie tegen stuntpromotie Albert Heijn / Amerikaanse plantenveredelaar Inari opent lab in Gent / President Trump roept op tot eenheid in zijn State of the Union