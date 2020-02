BlackBerry gaat met Gentse software van Awingu de strijd aan met het almachtige Citrix / Wanbetalers wegen op de winst van ING België / Nederlands uitzendkantoor introduceert sollicitaties aan huis in ons land / Nissan laat zelfrijdende auto los op landelijke Engelse slingerwegen / Paus Franciscus in de bres voor z'n thuisland Argentinië in volle schuldencrisis / Beursgeprek: "kotmadam" Xior scoort met sterk jaarrapport en Orange maakt "challenger"-rol waar in onze telecommarkt