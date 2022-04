De voedingsbedrijven willen hun gestegen kosten doorrekenen aan de supermarkten. Er komt een overbruggingsrecht voor zelfstandigen die direct getroffen worden door de oorlog in Oekraïne. Ook in het Europees parlement werd vandaag gepleit voor een onmiddelijke olie- en gasboycot tegen Rusland. Een van de nieuwe sancties tegen Rusland is het verbod voor Russische schepen om aan te meren in Europese havens. Dat zal in ons land vooral impact hebben op de haven van Gent. Twitter wil ervoor zorgen dat gebruikers de mogelijkheid krijgen om reeds geplaatste berichten aan te passen. Al zo'n 10 procent van hun budget voor online reclame spenderen de Belgische adverteerders rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van een gespecialiseerd media-agentschap. Het Europees parlement heeft een wet goedgekeurd die het gebruik en uitwisselen van gegevens regelt die overheden, bedrijven en burgers genereren.