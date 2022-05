De 125 jaar oude warenhuisketen Inno moet alles uit de kast halen om de klant van vandaag te verleiden. We krijgen inzage in de nieuwe strategie. Koning fiets wint terrein op de auto bij D'Ieteren, dat de flagshipstore opent van 'Lucien'.Proviron pakt uit met baanbrekende algen-technologie. Vlaamse foodtech van de toekomst.AB InBev oogst massale persbelangstelling, nu het Oekraïens bier brouwt in Leuven. En die aandacht was ook de bedoeling."Als Oekraïense graanboeren niet kunnen oogsten, hebben we een gigantisch probleem", zegt de topman van La Lorraine dit weekend in Trends Talk. We brengen een korte preview.