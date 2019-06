Draghi belooft extra stimilus indien nodig / Indiase centrale bank verlaagt rente / Fiat Chrysler trekt fusiebod met Renault alweer in / Ford gaat motorenfabriek in Wales sluiten / Belgisch voetbal heeft financieel zwak gepresteerd / Jobhoppers verdienen meer / Wat Major alweer onder vuur / Identieficatie-app "Itsme" rondt kaap van 1 miljoen gebruikers / Laatste Amerikaanse cruiseschip verlaat Cuba / Amazon demonstreert z'n nieuwste pakjesdrone / Wouter Torfs haalt Europese bekroning binnen met z'n personeelsbeleid / Beursgesprek: Draghi zet de markten in beweging