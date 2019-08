HSBC betaalt bijna 300 miljoen om starfrechtelijke vervolging in ons land af te kopen / Britse regering krijgt nu ook af te rekenen met sociale onrust in Belfast / Refu Interim zet vluchtelingen in op events / Belcampi vervangt de Belgische aardappel door Belgische pasta, nieuwe teelt voor onze landbouw / Beursgesprek: