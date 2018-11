Z-Nieuws 06/11/18: Amerikaanse verkiezingen met verstrekkende gevolgen voor beurzen

'Midterms' impacteren rente, dollar en aandelenkoersen / Chocoladebedrijf Galler volledig in Quatarese handen / Belgische zuivelindustrie pioniert in dier- en milieuvriendelijke productie / Aldi investeert in een ongezien forse reclamecampagne / Eurolanden beuken in op Italiaanse begrotingsplannen / Topeconomen verzamelen voor "ultiem" congres 10 jaar na financiële crisis / Beursgesprek: Booking.com, Deutsche Post en Adecco