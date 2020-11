Regering voert opnieuw de tijdelijke werkloosheid in voor alle bedrijven en pompt 200 miljoen extra in de zorg / Biden nog dichter bij overwinning, Trump nog agressiever / Amerikaanse centrale bank wacht op Amerikaanse politiek / Anciënniteit onder druk als criterium voor loon / Kortrijks groeibedrijf Edgard & Cooper haalt 22 miljoen dollar op voor z'n duurzame dierenvoeding / Beursgesprek: Philippe Gysels bekijkt met ons hoe de kaarten liggen in Washington en waar de markten naar uitkijken