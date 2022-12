De investeringen in hernieuwbare energie groeien veel sneller dan verwacht. Europa wil het Amerikaanse protectionisme doorbreken van de 'Inflation Reduction Act'. Consumenten winkelen met de handrem op, zo blijkt uit data-analyse. Start-up Dressr ontwikkelt zijn mode-verhuurplatform met hulp van subsidies. Gras heeft groot potentieel in een circulaire economie, zo blijkt uit VITO-onderzoek. In het beursgesprek: het einde van de inflatiepiek en focus op de Australische dollar, na een nieuwe renteverhoging.