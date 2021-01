Schokkende bestorming van het Amerikaanse Capitool laat markten Siberisch koud / Volvo Car Gent mag een tweede elektrisch model bouwen, elektrische productie gaat verdrievoudigen / "Flitscontrole" naar naleving coronaregels bij Audi Brussel / Mini-autosalon van Peugeot, Opel, Citroën en DS / Heropening winkels kon internetverkoop niet remmen / Brussel pompt 190 miljoen in "noodplan voor huisvesting" / Beursgesprek: Argenx vindt Chinese partner - Ryanair perkt vluchtschema opnieuw in - de impact van stijgende inflatieverwachtingen in VS