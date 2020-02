SABCA wordt overgenomen door Sabena Aerospace en de federale investeringsmaatschappij / Batterij-activiteiten van Umicore presteren onder de hooggespannen verwachtingen - China is de boosdoener / De lijst met Vlaamse knelpuntberoepen is alleen maar langer geworden / CEO's gaan al fietsend de oprukkende woestijn te lijf in Senegal voor Ondernemers Zonder Grenzen / Europese gamingspeler trekt naar de beurs / Opgeblazen "unicorn" Casper botst op nuchter Wall Street / Beursgesprek: visrusvrees zorgde voor spectaculaire beursweek