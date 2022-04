Als reactie op de cocktail van onzekerheid en de stijgende kosten die gepaard gaan met de oorlog in Oekraïne schroeven Belgische bedrijven hun activiteit met gemiddeld 7 procent terug. Campagne voor energiezuinigheid: de overheid roept op om de verwarming een graad lager te zetten. De geplande bouw van een nieuwe gascentrale in het Waalse Les Awirs komt in handen van een Chinese multionaltional. De bouw lanceert een grootschalige campagne om 20.000 vacatures te vullen, die ook de vooroordelen over de sector wil ontkrachten. Brussel staat negende in de Europses ranglijst van steden waar bouwen het meeste kost. De twee grootste onafhankelijke olietankerrederijen willen één worden: het Belgische Euronav en Frontline.