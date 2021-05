Ministerieel besluit op de deadline: beroering bij de heropening van de horecaterrassen / Vanaf morgen verlaagde btw op café / Walibi zet heropening kracht bij met "Kondaa" / Baanbrekende technologie Qpinch drukt CO2-uitstoot Borealis / Luchthaven Charleroi zet landingsbanen in als concurrentiewapen / Europa toont z'n sociale gezicht in Porto / Beursgesprek: jobgroei in Verenigde Staten kent forse knauw