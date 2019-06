Consumptiegroei houdt economie op peil, Nationale Bank verwachtt beperkte groeivertraging / Zware economische terugval op komst in Duitsland / Onverwacht zware terugval voor Duitse industrie / Lasea investeert 7 miljoen in groei laser-spitstechnologie / Destiny neemt Waverse telecomspelers over en wordt marktleider in cloudcommunicatie / Mexico onderhandelt met het mes op de keel / Google plakt prijs op z'n "Netflix voor games" / Beursgesprek: tegenvallend Amerikaans banenrapport, hoop op rentedaling, stijgende beurzen