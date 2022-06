De Amerikaanse chemiereus Chevron Phillips Chemicals wil de productie in Beringen verdubbelen. Er komen 20 vaste en een 200-tal indirecte banen bij. Busbouwer Van Hool uit Koningshooikt bij Lier heeft in Parijs het eerste exemplaar voorgesteld van een compleet nieuw gamma emissievrije lijnbussen. De containertrafiek kampt ook op de Noordzee met files en vertragingen. Voor het eerst in lange tijd pakt Apple uit met een update van de MacBook Air. In de studio gaat Stijn Wuyts in gesprek met Erik Joly over de uitgifte van nieuwe Belgische staatsbons en de impact van inflatie op retailers zoals Colruyt.