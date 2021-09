Media-onderzoek: onze kijkers vertrouwen ons / Efficy tankt tientallen miljoenen om Europese markt te veroveren / Overnamenieuws van Asco en Bone Therapeutics / Franse mutinational ALD Automotive stapt in de Belgische start-up Skipr / Minister Demagne lanceert werkgelegenheidsconferentie / Cevora klaar voor druk najaar in opleidingen / Innovatie in onderwijs: "duaal lesgeven" overbrugt kloof met bedrijfsleven / Om ter groenste prototypes autobouwers om autosalon München / Beursgesprek: doorlichting van de potentiële partner van Bone Therapeutics - plotse CEO-wissel bij Deceuninck - Deutsche Telekom verkoopt T-Mobile Nederland