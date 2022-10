Amerikaanse arbeidsmarkt blijft doorstomen en dat weegt op de beurzen. Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis legt uit wat dat betekent voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Ondernemer Jürgen Ingels verzamelt 250 miljoen euro voor z'n derde Smartfin-investeringsfonds. Er is nog altijd geen akkoord over een Europees prijsplafond voor gas. NewB vindt onvoldoende kapitaal om z'n banklicentie te behouden. UZ Gent en Ziphius dokteren nieuw soort coronavaccin uit. Studie van VITO moet aantonen dat de grondwerken van Oosterweel de PFAS-vervuiling niet verergeren. PSA en de Antwerpse haven starten een mega-investering om zich aan te passen aan de nieuwe containerreuzen. / Z-Beurs met Philippe Gijsels over Powell Pivot en de zware weken voor halfgeleideraandelen.