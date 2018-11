Z-Nieuws 07/11/18: Overleg zware beroepen in de privé zit muurvast

Overleg over zware beroepen in de privé mislukt / 240 banen op de tocht bij Barco / 1ste van 5 stakingsdag bij de post / 'Ruim 1 op de 2 Belgische beleggers heeft vertrouwen in de toekomst' / "Midtermverkiezingen veranderen weinig voor Amerikaanse economie" / Balls & Glory wint Mercuriusprijs