Brussels Airlines wil ruim 10% op kosten besparen, personeel wacht bang af / Nog meer onrust in de Lufthansa-groep: ontslagronde in Oostenrijk en staking in Duitsland / Brusselse ambtenaren voelen zich onderbetaald / Informateur Magnette wil éérst inhoud bespreken, dan pas coalitie / Belgisch begrotingstekort steekt Italiaanse naar de kroon / Dooi in handelsoorlog: China en VS willen tarievendam stapsgewijs weer afbouwen / Aedifica naar Amsterdamse beurs met ferme gongslag / Beursgesprek: de prestaties van Bpost en de ambities van Solvay