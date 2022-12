Onderzoek Trends: recordbedrag van 16 miljard euro aan vennootschapsbelasting geïnd over 2021. Onderzoek Vlerick Business School: lonen top-CEO's klimmen naar mediaanbedrag van 2,4 miljoen, maar hangen nauwelijks af van duurzaamheidscriteria. Sligro wint de slag om de Metro-groothandels. AB InBev investeert in futuristische e-trucks van Einride. De Trump Organization is schuldig bevonden aan fraude. In het beursgesprek foscus op farma, met het eerste herstel bij UCB en de opluchting over de Zantac-cas bij Big Pharma.