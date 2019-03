Z-Nieuws 08/03/19: Douane waarschuwt voor impact harde brexit

Douane raadt exportpauze aan bij harde brexit / May vraag "just one more push" van Europa / Spoorwegtunnel door Alpen splijt Italiaanse regering / BDO drijft omzet 20% hoger, surfend op digitaliseringsgolf / Russen landen voortaan in Oostende / Exclusieve en excentrieke auto's mikken op vermogende autofans in Genève / Vrouwen beleggen minder én voorzichtiger / Beursgesprek: het rotjaar van Ontex en het topjaar van Resilux