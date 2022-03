Europa gaat z'n behoefte aan Russisch gas snel afbouwen / Amerikaans president Biden gaat nog een stuk verder met een ban Russische olie / London Metal Exchange heeft handel in nikkel moeten stilleggen / Mazaro haalt 3,7 miljoen op via "crowdlisting" / UCB investeert 200 miljoen in nieuwe site voor gentherapie / Sequana Medical haalt 28,4 miljoen euro op via private plaatsing aandelen / Unizo roept Internationale Vrouwendag meteen ook uit tot Dag van de Vrouwelijke Ondernemer en pleit voor dienstencheques voor kinderopvang thuis / Vrouwelijke beleggers (eindelijk) in opmars / Beursgesprek: resultaten Mithra stellen teleur, terwijl Roularta positief verrast - analyse bij investering in gentherapie door UCB