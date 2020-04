Economische impact coronaschok: 8% krimp dit jaar / Eurolanden vinden nog geen akkoord over aanpak crisis / De impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt in 3 sprekende cijfers / Verzekeraar Ageas stelt dividend alleen maar uit, ondanks druk toezichthouders / Opstapelende voedseloverschotten door coronacrisis / Juunoo haalt 1,5 miljoen op voor z'n strijd tegen grote open bureelruimtes / Modemaker Just in Case stunt met corona-défilé