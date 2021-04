De Brexit maakt de handel met het VK 5 procent duurder / Opnieuw 245 banen bedreigd bij Punch Powertrain / Rein4ced tankt 7 miljoen voor fietsframes / Protealis ontwikkelt eiwitrijke soja "van bij ons" / Grote verschillen in corona-impact bij voedingsbedrijven / AB InBev lanceert rood Jupilerbier voor EK / VS doen voorstel voor minimale vennootschapsbelasting / Tekort aan ketchup door boomende afhaalmaaltijden / Digitale handtekening via Itsme boomt door corona / Elektrische auto's nog duur als bedrijfswagen / Z-Beurs met Gert Bakelants: Prosus vekoopt voor ? 12 miljard Tencent-aandelen en Resilux tekent afnamecontract met Avantium