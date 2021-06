Sociale partners sluiten akkoord met stevig prijskaartje / Infrabel strijdt met bedrijven om technici / Tweede ronde in zoektocht naar invulling voor oude Opel-site / Onderaannemer Multiobus steekt De Lijn voorbij in elektrificatie / Robert Bosch opent Duitse chipfabriek voor autosector / Biogen lanceert eerste middel dat Alzheimer afremt / Z-Beurs met Gert Bakelants over herstructureringen bij Daimler, KPN dat een overnamebod succesvol afketst en een puik beursdebuut van jachtenbouwer The Italian Sea Group (met investeerder Marc Coucke in het kapitaal)