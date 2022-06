Investeringen in de energietransitie staan voorop in dit Z-Nieuws. Het Amerikaanse energiebedrijf Plug Power gaat een grote groene waterstoffabriek bouwen in de Antwerpse haven, terwijl Fluvius 4 miljard gaat investeren om de Vlaamse distributienetten klaar te stomen voor de duurzame toekomst. Tegelijk struikelt het Europese Parlement over de 'Fit for 55'-wetgeving. De oorlog in Oekraïne werpt een schaduw over de economische vooruitzichten, terwijl Egypte zich wapent tegen een voedselcrisis. We trekken ook naar het Leuvense Wetenschapspark Arenberg, waar een ongeziene bouwwoede heerst, aangedreven door de boomende vraag naar biotechlabo's. En dan is er nog de Chinese 'robocar' van Jidu, die al binnen 3 jaar op de markt wil zijn, 'powered by' Baidu & Geely. In het beursgesprek bespreken we de verhoogde omzetverwachtingen van de Taiwanese chipbouwer TSMC en een opsteker voor Tencent/Prosus.