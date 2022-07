Tessenderlo lanceert overnamebod op Picanol, in nieuw fusieproject van Luc Tack. Volkswagen start de bouw van 'Salzgiga', z'n eerste batterijfabriek in een reeks van zes. Verisure verdubbelt de omvang van z'n meldkamer al na vijf jaar. Mode-startups krijgen hun eigen accelerator in Antwerpen: 'Start it Fashion & Creative'. Typhanie Afschrift doorbreekt transgender-taboe in zakenleven. Herbebossings-NGO Faja Lobi maakt budgetsprong van 300.000 naar 2,5 miljoen euro.