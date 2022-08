De historische 'Inflation Reduction Act' is goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat. Het meest opvallende onderdeel is het mega-budget voor klimaatinspanningen. De mega-chocoladefabriek van Barry Callebaut in Wieze is na 6 weken gedeeltelijk weer opgestart. Red Bull-importeur Jet Import springt op het bier van influencer 'Average Rob'. Kunst in Huis verlaagt de drempel naar de kunstmarkt. In het beursgesprek: de koersspurt van Exmar en de capriolen van het aandeel Mithra.