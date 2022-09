Europese Centrale Bank verhoogt rente met 75 basispunten/Studiogesprek met Chief Economist Erik Joly over het rentebesluit van de ECB/ Particulieren kunnen vanaf 1 oktober betalingsuitstel op woonkrediet verkrijgen/Staatssecretaris De Bleeker eist meer transparantie van energieleveranciers/Nieuwe Britse premier Liz Truss wil energiefactuur voor gezinnen plafonneren op 2.500 pond per jaar/Volgens Planbureau herstelt koopkracht Belgische gezinnen zich in 2023/ Menselijke ontwikkelingsindex Verenigde Naties wereldwijd voor tweede jaar op rij gedaald/ Europese taxichauffeurs voeren in Brussel actie tegen taxidienst Uber/In het beursgesprek met Erik Joly: beursreactie rentestijging, dalende gasprijzen, Ageas begint met herverzekering voor derden.