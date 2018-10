Z-Nieuws 08/10/1/8: Energiebevoorrading wordt topprioriteit voor regering Michel

"State of the Union" zet laatste regeringsjaar Michel in / VN-klimaatonderzoekers luiden opnieuw alarmbel / Colruyt produceert en verkoopt z'n eigen groene waterstof / NMBS wint efficiëntie én stiptheid met reuze-werkhal / Gezondheidsapp Fibricheck wint goedkeuring FDA-gezondheidswaakhond / Biotechbedrijf eTheRNA opent uniek labo / Beursgesprek: Chinese centrale bank stimuleert economie, uitkoopbod op Global Graphics en forse uitschuiver van Acacia Pharma