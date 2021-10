Vastgoedmarkt verhitte verder in derde kwartaal / VBO legt nachtwerk in e-commerce op regeringstafel. De buurlanden creëren 20.000 jobs in 6 jaar in de sector. Wij hinken ver achterop / Proeffabriek voor industriële biotechnologie krijgt extra impuls / Lumière opent nieuwe stadsbioscoop in Mechelen / Alle ogen op de VS in de financiële markten: de week sluit af met een tijdelijke oplossing voor het schuldenplafond en een tegenvallend banenrapport