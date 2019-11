Huisbazen verkopen oudere huurwoningen vanwege strengere normen / Farmaline groeit naar marktleiderspositie e-apotheken / Belgische banken bundelen de krachten in strijd tegen witwaspraktijken / Politieke updates: eerste ministerraad onder premier Wilmès en piepjonge sp.a-voorzitter verkozen / Fiscaal gunstige winstpremie slaat niet aan / VUB-lab ontwikkelt optische computer van de toekomst / Beursgesprek: spectaculaire week op de markten: aandelen in de VS die nieuwe records neerzetten - veilige havens zoals overheidspapier, goud en de yen die klappen krijgen...