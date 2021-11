Nationale Bank ziet personeelstekort als belangrijkste rem op snel economisch herstel na coronacrisis / Imec en GSK bundelen krachten om vaccins te ontwikkelen / Al meer dan 200 personeelsleden in e-hub Alibaba op luchthaven Luik / Defensie neemt nieuwe onderhoudsloods voor haar A400M in gebruik in Melsbroek / Okay opent 24/7 selfservice winkel ontwikkeld door Colruyt-spinoff Smart Technics / Beursgesprek: groei PostNL valt stil - beleggersactivist neemt Zwitsers luxeconcern Richemont in het vizier, hinkt zwaar achter op LVMH - Warren Buffet vindt aandelen momenteel te duur