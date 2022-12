ING verwacht milde winterrecessie gevolgd door traag en moeizaam herstel / 'Geen werkloosheidsuitkering voor wie in Vlaanderen geen Nederlands spreekt' (CD&V) / Franse groep Tarkett blijft tapijt in Vlaanderen produceren / Mogelijke Nederlandse beperking van chipmachine-export naar China is slecht nieuws voor ASML / Pentagon kent peperdure cloudcontracten toe aan vier bigtechspelers / In Duitsland gaat het fraudeproces van de eeuw van start / Waalse IBA sleept Spaans supercontract voor protontherapie in de wacht