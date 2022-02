Studio 100 verliest strijd om radiofrequentie - Qmusic, Joe en Nostalgie winnen / Bolt valt Uber aan op Brusselse taximarkt / Buitenlandse werkkrachten moeten gaten in arbeidsmarkt vullen / Concurrerende start-ups Just Russel en BuddyBites bundelen krachten in e-commerce / Fortino Capital stapt uit Odin Group na razendsnelle groei / Beursgesprek, met focus op Nederlandse bedrijven: ABN Amro steekt BNP Paribas de loef af - Akzo Nobel trekt z'n prijzen fors op