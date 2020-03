Saoedi's starten prijzenslag en doen olieprijs crashen / Corona- &oliecrash op de aandelenmarkt schrijft beursgeschiedenis / Vlaamse exporteurs sterk gedwarsboomd door internationale smetvrees / Franse economieminister wil sterk Europees antwoord op corona-crisis / Duitse regering laat begrotingsdiscipline los en grijp in / En intussen... in de Wetstraat / Nieuwe onlinebank Aion opent flagshipstore in Brussel / Beursgesprek: na de analyse van de beurscrash in het nieuws bespreken we met Danny Reweghs het nieuws bij Mithra, Ascencio en Euronext