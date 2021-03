Vlaamse antistoffen werken ook tegen de nieuwe coronavarianten / Rejuvenate haalt 3,2 miljoen op in de strijd tegen verouderingsziekten / De nieuwste vooruitzichten op economisch herstel in eigen land én wereldwijd / Jobgroei is het sterkst in de bouwsector / Deme en Sabca testen drones in windparken op zee / Beursgesprek: analyse van de resultaten van Atenor en Mithra, naast beursdebutant JDE Peet's (Douwe Egberts), dat na tegenvallende jaarcijfers onder de introductieprijs daalt