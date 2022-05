De aandelenmarkten in Europa zijn vandaag flink lager geëindigd. Ook Amerikaanse beurzen hebben een rotdag. Danny Reweghs van Trends geeft uitleg in de studio. Binnenkort is het in ons land helemaal gedaan met gokreclame. De slabakkende pakjesmarkt weegt zwaar op bezorgers als Bpost en PostNL. De groei van de Chinese export is in april fors afgezwakt. Portugal heeft een drijvend zonnepark gebouwd in een stuwmeer; het is het grootste van z'n soort in Europa. Het Belgische BEHYDRO heeft vandaag z'n eerste 100 procent waterstofmotoren voorgesteld. En sinds haar oprichting in 2014 heeft de visboerderij Aqua4C in het Oost-Vlaamse Kruishoutem zich ontwikkeld tot één van de grootste, duurzame viskwekerijen ter wereld.