Proces-Arco start 10 jaar na faillissement Dexia / Heropstart vrijetijdssectoren: van cultuurhuis, naar bioscoop, restaurant, fitness, bowling, om te eindigen in de nieuwe Plopsaqua / Alarmerende prijsstijgingen in China / Amerikanen pompen 250 miljard dollar in hun technologiestrijd met China / Beursgesprek: Coucke investeert opnieuw in Compagnie des Alpes en de Chinees-Amerikaanse technologiekamp vanuit beursperspectief