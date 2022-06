ECB overweegt grotere rentesprong in september / Russen zien reismogelijkheden deze zomer serieus ingeperkt / Coucke en Proximus willen van Durbuy "smart city" maken / Stroomnet in 2 Nederlandse provincies volledig verzadigd / Colruyt-familie haalt pakjesbezorger Trunkrs naar België / Belgisch cryptoplatform Bit4You trekt naar de beurs / Z-Beurs: Kris Kippers van Degroof Petercam over de rentepolitiek van de Europese Centrale Bank