Marc Coucke investeert in Ekopak, groeibedrijf in duurzame industriële waterzuiveringssystemen / Air Antwerp maakt bescheiden debuut met 1 vliegtuig, 1 route en 15 werknemers / Onuitgegeven politenstaking bij British Airways / Brois Johnosn botst op stugge Ieren / FoodDesk slaat munt uit groeiend probleem voedsesleallergieën / Bol.com wil ook Franstalig België veroveren / In kortere berichten: Waals regeerakkoord - zonneënergie uit Coo - vakbonden maken Dominique Leroy verdacht - Start-up Epihunter krijgt 200.000 dollar steun van Amerikaanse Epilepsy Foundation / Beursgesprek: Walterland en Baltisse cashen of Fagron en analyse van de resultaten van Exmar