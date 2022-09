De Europese ministers van Energie willen een price cap op gas, maar zijn het nog niet eens over de uitvoering ervan. Die moet de Europese Commissie nu uitwerken. Om een turbo te zetten op de energieomslag lanceert het Vlaamse ACV een origineel voorstel. De oprichting van een Vlaamse Renovatiemaatschappij, met een fors budget van minstens 10 miljard euro. Nu de grootbanken volop filialen sluiten, heeft het Nederlandse Citysafes een gat in de markt ontdekt: de verhuur van kluizen. Beursgesprek: op maandag kregen we het nieuws dat de gaskraan met Rusland dicht gaat. Voor de rest van de week waren het renteverhogingen en meer renteverhogingen die in het verschiet werden gesteld. En toch reageerde de markten eerder positief...