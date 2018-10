Z-Nieuws 09/10/18: Solvay kiest vrouwelijke wereldburger als nieuwe CEO

Frans-Marokkaanse Ilham Kadri gaat Solvay leiden / Noorse houtfabrikant Kebony opent nieuwe fabriek in Antwerpen / Bioscape biotechcampus van familie Mariën ingehuldigd / Dieselrijder betaalt al 450 euro extra per jaar / Facebook lanceert toestel voor videochat / Ryanair-topman O'Leary wacht vol ongeduld op Belgische bonden / Beursgesprek: groep boven MediaMarkt in zwaar weer en de capriolen van Wirecard